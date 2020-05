Bayern, Pavard: "Avrei voluto festeggiare il mio gol, ma dobbiamo fare attenzione"

Autore del secondo gol con cui il Bayern Monaco ha espugnato ieri il campo dell'Union Berlino, Benjamin Pavard ha raccontato la sua sobria esultanza a RMC SPORT: "Dobbiamo prestare attenzione. Siamo obbligati a non festeggiare i gol, anche se avrei voluto. L'atmosfera era completamente diversa perché non c'era pubblico. Nessuno cantava, in campo si sentivano le nostre voci. È stato un po' complicato, ma è il nostro lavoro e dobbiamo essere professionali".

Risposta alle critiche: “Ho giocato bene finora, ho fatto enormi progressi negli ultimi due anni. Non leggo la stampa. Non ho nulla contro le critiche costruttive. Coloro che guardano le mie partite sanno che sto giocando bene. Ciò che mi preoccupa sono quelli che mi criticano a prescindere. Persino i migliori giocatori del mondo, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, sono criticati. Non ho nulla da dimostrare a nessuno. Se il Bayern mi ha voluto, era perché aveva intravisto le mie qualità ".