Bayern, pazza idea Gotze: Flick chiama il giocatore, ritorno clamoroso in vista

Mario Götze è pronto a tornare in pista. E non in una formazione qualsiasi, bensì nel Bayern Monaco, la sua ex squadra che ha dominato la passata stagione. Hansi Flick ha chiamato il giocatore, libero dopo la scadenza del contratto con il Borussia Dortmund. L'unico ostacolo da superare, riporta la Bild, sarebbe la riluttanza di Rummenigge e Salihamidzic, presidente e direttore sportivo della squadra bavarese, che temono una pressione mediatica eccessiva per un ritorno che sarebbe davvero clamoroso.