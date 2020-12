Bayern qualificato ma Flick non allenta la presa: "Vietato lasciare spazi alla Lokomotiv"

Già qualificato e certo del primo posto nel Gruppo A della Champions League, il Bayern Monaco di Hans-Dieter Filick è atteso dal match interno contro la Lokomotiv Mosca per chiudere la prima fase della competizione. “La loro è una squadra molto forte - ha detto il tecnico dei bavaresi sulla formazione russa -, soprattutto in attacco. Quando sono in possesso palla giocano molto bene e sfruttano gli spazio. Il nostro compito sarà quello di mantenere strette le distanze fra i giocatori e i reparti per evitare qualsiasi tipo di rischio”.

Flick poi commenta il ritorno in squadra di Alphonso Davies: “E’ una bella notizia e stiamo valutando anche di farlo giocare. Non so però se dal primo minuto o a gara in corso”.