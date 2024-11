Ufficiale Bayern, rinnovo per il CEO Jan-Christian Dreesen: il nuovo contratto scadrà nel 2027

Il Bayern Monaco ha annunciato il rinnovo del contratto dell'amministratore delegato Jan-Christian Dreesen. L'accordo, che sarebbe scaduto la prossima estate, è stato esteso per altri due anni.

"Vorrei ringraziare il Consiglio di Sorveglianza per la fiducia che hanno riposto in me e non vedo l'ora di continuare la nostra collaborazione. Desidero contribuire a garantire che il Bayern rimanga ciò che è: uno dei club di vertice assoluto in Europa, sia in termini sportivi che commerciali", ha dichiarato il 57enne.