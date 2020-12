Bayern, Rummenigge chiude all'addio di Coman: "Non è in vendita"

Il futuro dell’esterno d’attacco Kingsley Coman non sarà in Inghilterra nonostante la corte del Manchestr United che lo vorrebbe già a gennaio per rinforzare la rosa. “Non è in vendita” è stato infatti il secco commento del presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge a Sky Deutschland.