Bayern, Rummenigge: "Non faremo follie sul mercato, siamo fedeli alle 3 S"

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern, ha concesso una lunga intervista a France Football, dove ha svelato i piani del Bayern per il futuro: "Le conseguenze dello stop si sentiranno nella prossima stagione. Tutti avranno perso qualcosa, il problema è che nessuno sa per quanto tempo sarà ancora necessario giocare senza pubblico. Spero alla fine dell'anno, è improbabile già il 18 settembre (data d'inizio della Bundesliga 2020/21, ndr). Come tutti, cercheremo di fare un mercato oculato. Dobbiamo migliorare la squadra con il talento, con le stelle. A differenza del PSG, noi non abbiamo Mbappé e Neymar, ma portiamo nei nostri cuori le tre S: solidarietà, solidità e serietà. La UEFA ha preso una decisione saggia nel prolungare la finestra dei trasferimenti fino al 6 ottobre".

Su Kouassi: "È un giocatore molto interessante, che aveva ricevuto diverse proposte interessanti, in particolare dal Lipsia. Da quello che abbiamo capito, non voleva prolungare la sua avventura con il Paris Saint-Germain e quando un tale talento pianifica il suo futuro all'estero, è logico che un club come il Bayern esprima il suo interesse. Non c'è stato nessuno sgambetto al PSG, crediamo nelle sue potenzialità".