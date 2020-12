Bayern, Rummenigge su Haaland: "Finché ci sarò io nessun nuovo Lewandowski dal Borussia"

"Haaland? Fino a quando ci sarò io al Bayern (dicembre 2021 n.d.r.), un altro acquisto a parametro zero come Lewandowski, non ci sarà più". A dichiararlo non è un dirigente qualsiasi, ma Karl-Heinz Rummenigge, che a Tuttosport spiega: "Finché abbiamo questo Lewandowski non ci serve e poi abbiamo instaurato rapporti amichevoli con il Borussia Dortmund anche sul mercato e io ho un bel feeling con il plenipotenziario giallobero Watzke".