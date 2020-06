Bayern, Salihamidzic: "Calciomercato folle prima della crisi. Adesso nuove opportunità"

Intervista al magazine ufficiale del Bayern Monaco per il direttore sportivo dei bavaresi in pectore Hasan Salihamidzic. Al centro dell’attenzione del dirigente il prossimo calciomercato che attenderà sia il colosso della Bundesliga che tutte le altre società europee dopo la crisi nata a causa della pandemia di Coronavirus. “Prima di questa crisi - spiega - il mercato aveva preso sembianze assurde. Ovviamente io posso parlare solo per il Bayern e noi siamo sempre riusciti a lavorare con ragionevolezza. E non vogliamo smettere di farlo in futuro. Dalle crisi nascono sempre delle opportunità”.