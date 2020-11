Bayern-Salisburgo, Flick: "Domani vogliamo qualificarci. Spero di recuperare Hernandez"

Hansi Flick, tecnico del Bayern, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Salisburgo: "L'obiettivo di domani è quello di qualificarci agli ottavi. Sappiamo che sarà una sfida dura perché il Salisburgo ha giocato molto bene nella gara d'andata. È una squadra che ti mette sotto pressione e ha soluzione buone e veloci con la palla. Per quanto riguarda i giocatori infortunati la situazione è la seguente: per quel che riguarda Lucas Hernandez, speriamo di poterlo avere almeno in panchina. Gli altri invece (Sarr e Tolisso) sono fuori".