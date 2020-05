Bayern, Sane disposto a rinunciare al 30% dello stipendio. Per lui è pronta la numero 10

vedi letture

Leroy Sané e il Bayern Monaco sono sempre più vicini. Nonostante nel weekend fosse arrivata l'ennesima smentita di Rummenigge (il CEO ha dichiarato "ridicole" le voci di una distanza di 10 milioni tra domanda e offerta), l'esterno offensivo del Manchester City dovrebbe giocare in Baviera nella prossima stagione. Sane ha il contratto in scadenza nel 2021 e il Bayern potrebbe quindi prenderlo a parametro zero tra un anno. Il tedesco, però, vuole accelerare la sua partenza e sarebbe disposto a rinunciare al 30% del suo attuale stipendio. Secondo SportBild, per lui sarebbe già pronta la maglia numero 10, quella di Robben.