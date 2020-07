Bayern, Sane si presenta: "Kimmich telefonava ogni giorno... Contatti già ai tempi dello Schalke"

Giornata di presentazione in casa Bayern, dove ha parlato il nuovo acquisto Leroy Sané in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono stato accolto molto bene, conoscevo già alcuni compagni grazie alla Nazionale. Il più fastidioso è stato Joshua Kimmich: mi telefonava ogni giorno per chiedermi quale fosse la situazione. Il progetto che Hasan e tutto il consiglio mi hanno presentato è stato fondamentale. Mi hanno voluto a tutti i costi, era l'unica opzione per me. Avevo già avuto contatti col Bayern quando giocavo nello Schalke ma a quei tempi, con Ribéry e Robben, sarebbe stato difficile impormi. Ecco perché le cose sono andate in un modo diverso. Ma ora non vedo l'ora di iniziare la stagione e sono felice di essere qui. Il mio obiettivo è vincere la Champions e qui posso farlo, cercavo una nuova sfida e credo sia il passo giusto per me".