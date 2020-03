Bayern, si rivede Sule dopo il grave infortunio di ottobre. Il centrale spera per Euro 2020

Buone notizie per il Bayern Monaco: Niklas Sule è tornato ad allenarsi col pallone. Il difensore, 24 anni, ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro lo scorso 19 ottobre ma sta bruciando le tappe, presentandosi al campo di allenamento dei bavaresi per qualche esercizio: "È fantastico calciatore di nuovo il pallone dopo quattro mesi". A questo punto non è impossibile un suo ritorno in campo nel corso della stagione e il suo nome potrebbe tornare fra i papabili per Euro 2020. In merito il commissario tecnico della Germania, Joachim Low, si è mostrato possibilista.