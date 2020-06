Bayern, vittoria allo scadere e Meisterschale a un passo: +7 sul BVB a tre gare dal termine

All'ultimo respiro. Il Bayern Monaco trionfa nel finale grazie ad un gol di Leon Goretzka: con il Borussia Mönchengladbach finisce 2-1 dopo una partita senza esclusione di colpi. I bavaresi tornano a +7 dal Borussia Dortmund è allontanano la paura: a tre partite dal termine del campionato serve soltanto la matematica per incoronare la squadra di Flick. Battuta d'arresto per il 'Gladbach, che ora deve sperare in uno stop del Bayer Leverkusen per mantenere la quarta posizione.

Tanti errori nel primo tempo - Succede un po’ di tutto nella prima metà di gioco, con Thuram che esce per infortunio dopo pochi minuti dal fischio iniziale. Al 16’ il VAR annulla un gol ad Hofmann per posizione irregolare, mentre al 25’ Zirkzee sfrutta una papera di Sommer e sblocca il punteggio. Il ‘Gladbach non si arrende e riesce a trovare il pareggio grazie all’autogol di Pavard. Il primo tempo si chiude sull'1-1.

Decide Goretzka - Nella ripresa gli ospiti non si tirano indietro e spaventano Neuer in un paio di occasioni, ma il i padroni di casa rispondono con Pavard e Kimmich. La squadra di Hansi Flick aumenta la pressione nel finale e all'86' i bavaresi trovano la rete del definitivo 2-1 con Goretzka, abile ad inserirsi in area di rigore e sfruttare un cross basso di Pavard. Finisce così, con i padroni di casa a far festa in attesa di sollevare l'ottavo Meisterschale.