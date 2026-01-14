Bayeux sommerso 9-0, il tecnico sincero: "Credo di avere un po’ troppo caricato l'OM e De Zerbi"

Una squadra di dilettanti contro l'attuale terza potenza della Ligue 1. No, non c'è stato il colpo di scena o l'imprevisto, perché l'Olympique Marsiglia ha completamente annientato il Bayeux - formazione di sesta divisione francese - per 9-0. Ma l'allenatore, Eric Fouda, ha destato non poche critiche dopo l'intervista rilasciata nel post-disfatta in Coppa di Francia ieri sera, dopo aver attaccato Roberto De Zerbi.

A proposito dello stile di gioco trapiantato dal tecnico italiano, ossia che il suo OM fosse "una copia tattica". "Marsiglia non è Parigi, l’OM non è il PSG. (...) Mettere Paixao a sinistra come Kvara lungo la fascia e Greenwood a destra per provocare e rientrare, come Doué, con una punta che si abbassa… Dire a Pavard di diventare praticamente un esterno destro nei raddoppi…", ha analizzato alla vigilia il tecnico Fouda. Dopodiché, dopo la goleada subita, ha riconosciuto: "Sapevamo che sarebbe stato molto complicato contro una squadra di Champions League, venuta molto motivata, forse un po’ più del solito", ha dichiarato in conferenza stampa. "Credo di averli un po’ troppo caricati".

A riguardo, RDZ aveva risposto in maniera tagliente, ma dopo l'imbarcata presa ieri sera coach Fouda ha fatto un'ammissione. "Fa parte del gioco. Sapevamo di non avere nulla da perdere, parlavamo di sogni e delle debolezze degli avversari". Dopodiché, l'allenatore del Bayeux si è soffermato sulla risposta del collega italiano: "Ho fatto una battuta e sono soprattutto deluso che ci sia stata questo tipo di reazione. Non ne valeva la pena. Su Roberto De Zerbi ho comunque il diritto di dire che mi piaceva l’OM di Waddle e un po’ meno il suo", ha punzecchiato il tecnico francese di 58 anni.

"È logico, perché l’OM di Waddle ha vinto la Champions League, io ero un ragazzino e urlavo a casa davanti alla televisione. Non do consigli agli altri allenatori, sono solo un piccolo allenatore di sesta divisione, ma ho comunque il diritto di avere delle idee e di pensare ciò che voglio", ha evidenziato Fouda. E su De Zerbi non si è fatto risparmiato: "Ho vissuto momenti più belli nella mia carriera di educatore rispetto a questo. La mia risposta a De Zerbi sarà che non dirò mai di aver fatto la partita più bella della mia vita contro il PSG. Al suo posto avrei detto che i miei giocatori hanno fatto la partita più bella della loro vita. Questo dice semplicemente molto sulla personalità e sul carattere delle persone", la bordata finale.