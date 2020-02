vedi letture

Beckham chiama i giocatori europei all'Inter Miami: "Venite in MLS, è una grande esperienza"

David Beckham, presidente e co-proprietario dell'InterMiami FC, nuova squadra del campionato di MLS in USA, ha chiamato indirettamente i giocatori europei a scegliere la sua squadra e in generale gli Stati Uniti per provare un'esperienza diversa: "Abbiamo già detto di voler creare una squadra composta da giocatori che vengono da realtà diverse. Può essere il caso di giocatori che hanno giocato in Europa come Luis Robles ad esempio. Vogliamo creare in questa squadra un mix di giocatori con esperienze diverse. Ho fatto personalmente questa esperienza quando mi sono trasferito dall'Inghilterra, anche se giocavo in Spagna al tempo, a Los Angeles. E' stata una bellissima esperienza per me. Il campionato americano sta crescendo sia di valore che di interesse tra i tifosi e rappresenta per i giocatori che vengono dall'Europa o da altri paesi la possibilità di giocare in un campionato di ottimo livello".