Beckham e il suo messaggio di auguri al PSG: "So che sarete nervosi, ma andrà tutto bene"

Ex PSG, seppure non sia stata esattamente l'avventura più fortunata della sua carriera, David Beckham manda il suo messaggio di auguri al Paris Saint-Germain, diffuso dai canali ufficiali del club francese: "Buona fortuna per stanotte, so quanto significherà per squadra, tifosi e città. Sarà sempre grato di aver potuto giocare in questo grande club, so che sarete nervosi ma andrà tutto bene. Vi guarderò: questa è Parigi!".