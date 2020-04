Belgio, bancarotta per il Lokeren. Debito di 5 milioni, il club non farà ricorso

Lo Sporting Lokeren, squadra della seconda divisione belga con oltre 50 anni di storia, è stato dichiarato in bancarotta. Lo ha annunciato la Lega calcio: il verdetto è arrivato oggi e il club, incapace di pagare i fornitori e di garantire gli stipendi ai calciatori e al personale, non si appellerà contro questa sentenza. "Il CDA e io come presidente non siamo riusciti ad attirare in tempo gli investitori e non abbiamo rispettato le scadenze che avrebbero dovuto garantire la continuità societaria", ha affermato il presidente Loius De Vries. I debiti ammontavano a circa 5 milioni di euro.