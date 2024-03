Ufficiale Belgio, c'è il rinnovo del CT Domenico Tedesco: ha firmato fino fino al 2026

Adesso è ufficiale, Domenico Tedesco ha rinnovato il suo contratto con il Belgio fino al 2026. Il tecnico italiano, nominato CT del Belgio nel febbraio 2023, continuerà la sua avventura alla guida dei Diavoli Rossi.

"Per me è un privilegio e un onore essere l'allenatore della nazionale belga. A tutti noi del team tecnico piace davvero questo compito. Lavorare con la squadra, ma anche con tutti i dipendenti della federazione. Mi identifico al 100% con i Red Devils. Per questo sono molto contento, stiamo continuando sulla strada che abbiamo scelto insieme".