Belgio, Carrasco: "Sbagliate troppe occasioni, siamo molto delusi da questo ko"

Dopo il 2-1 subito in Inghilterra, l'attaccante del Belgio Yannick Carrasco ai microfoni di VTM ha detto: "Siamo delusi da questa sconfitta. Era una partita importante. Abbiamo segnato per primi, ma dopo quel 2-1 l'Inghilterra aveva più controllo. Ho perso due grandi occasioni io stesso e se avessi segnato allora sarebbe una partita diversa. Abbiamo perso le poche occasioni che abbiamo avuto. Non abbiamo avuto tante occasioni come al solito e quindi dobbiamo essere più efficienti".