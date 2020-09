Belgio, Charleroi primo a punteggio pieno. Standard Liegi e Club Brugge ok

In Belgio continua a comandare lo Charleroi che ha vinto sei partite su sei e anche contro il Beershot ha trionfato per 3-1 tenendo a distanza lo Standard Liegi, secondo in classifica ma a -5 dopo la vittoria per 2-1 contro il Kortjk e a -6 il Club Brugge che ha travolto per 6-0 il Waregem. Bene anche l'Anderlecht che ha vinto 4-2 contro il Waasland-Beveren. Infine vince 1-0 il Gent in trasferta contro il Mouscron.

BELGIO - SESTO TURNO

Charleroi-Beershot 3-1

Oostende-Leuven 3-1

Mouscron-Gent 0-1

Waasland-Beveren-Anderlecht 2-4

Waregem-Club Brugge 0-6

St. Liegi-Kortijk 2-1

Genk-Mechelen 3-1

Anversa-Eupen 2-2