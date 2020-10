Belgio-Costa d'Avorio, le formazioni ufficiali: Saelemaekers sfida Kessie

Romelu Lukaku non scenderà in campo nell'amichevole fra Belgio e Costa D'Avorio. L'attaccante dell'Inter non figura neanche in panchina, con il CT Roberto Martinez che ha preferito preservarlo in vista delle sfide di Nations League. Titolare il rossonero Saelemaekers, mentre nella Costa d'Avorio c'è dal primo minuto il suo compagno di squadra del Milan Franck Kessie.

Belgio 3-4-3: Mignolet; Vanheusden, Mechele, Boyata; Castagne, Dendoncker, Vanaken, Saelemaekers; Trossard, Doku, Batshuayi

Costa d'Avorsio 3-4-3: Gbohouo; Bailly, Ismael Traore, Diomande; Aurier, Kessie, Serey Die, Cornet; Pépé, Gradel, Zaha.