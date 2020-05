Belgio, De Bruyne: "Rinnovo di Martinez mi sembra logico, deve completare il suo progetto"

In un'intervista rilasciata al quotidiano belga HLN, Kevin De Bruyne ha parlato anche del rinnovo di Roberto Martínez con la nazionale, che sembra ormai molto vicino: "Il progetto di Martínez non è ancora completo. Fermarsi ora sarebbe strano. Mi sembra logico rinnovare il suo contratto. Martínez ha molta esperienza. In Inghilterra, ha allenato squadre grandi e piccole. Tatticamente, ha imparato molto in Inghilterra. Ci ha permesso di giocare con un sistema fisso e funziona. La squadra è cresciuta negli ultimi anni". Il contratto di Martinez con il Belgio scadrà a giugno.