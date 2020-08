Belgio, domani riparte il campionato. E c'è un giocatore del Cercle Brugge positivo

vedi letture

Un calciatore del Cercle Brugge è risultato positivo al coronavirus. Il tesserato in questione, del quale non è stato rivelato il nome, non presenta sintomi ed è in buona salute, fa sapere il club. Resterà una settimana in quarantena. Negativi gli altri elementi della rosa e tutto lo staff tecnico. Avvertito tempestivamente lo Standard Liegi, avversario di domani per l'inizio del campionato 2020/21. La partita si giocherà regolarmente.