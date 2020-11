Belgio, frenata per il Club Brugge: solo 0-0 per gli eurorivali della Lazio

vedi letture

Solo 0-0 per il Club Brugge, squadra inserita nel girone di Champions League della Lazio. La formazione belga non è andata oltre lo 0-0 contro il Mouscron, formazione ultima in classifica in Jupiler League. Con questo risultato il Club Brugge resta dunque al secondo posto alle spalle della capolista Genk, mentre il Mouscron fa un passo in avanti pur rimanendo ultimo.