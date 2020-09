Belgio, i convocati di Martinez. Prima chiamata per il milanista Saelemaekers

Di seguito i 33 convocati di Roberto Martinez, ct del Belgio per l'amichevole contro la Costa d'Avorio (8 ottobre) e le sfide di UEFA Nations League contro Inghilterra (11 ottobre) e Islanda (14 ottobre). Prima convocazione con la nazionale maggiore per Alexis Saelemaekers. Oltre al milanista, le novità sono rappresentate da Sebastiaan Bornauw, Joris Kayembe, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers e Zinho Vanheusden. Tra i giocatori della Serie A convocati vi sono anche Dries Mertens e Romelu Lukaku.

📝 Our road to #U21EURO continues with these boys 💪 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/RmPMiSBVz0

— Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) September 30, 2020