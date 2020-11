Belgio-Inghilterra 2-0, Het Nieuwsblad promuove Lukaku. Il gol vale a Mertens la sufficienza

vedi letture

Brilla Romelu Lukaku con la nazionale belga, nel successo per 2-0 contro l'Inghilterra. Het Nieuwsblad dà un 7 in pagella all'attaccante dell'Inter, giudicando così la sua prestazione: "Volenteroso. Ha tolto sulla linea di testa un pallone che stava entrando in rete, negando a Keane la gioia del gol. Ha fatto bene quando ha dato la palla a Tielemans per l'1-0". Sufficienza per Mertens, autore del secondo gol: "Con una splendida punizione, ha portato il Belgio sul 2-0. La cosa migliore della serata, per il resto si è reso raramente pericoloso".