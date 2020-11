Belgio-Inghilterra 2-0, Martinez: "Abbiamo fatto tesoro degli errori di Wembley"

Belgio batte Inghilterra per 2-0 grazie elle reti di Tielemans e Mertens. Il commissario tecnico dei Diables rouges Roberto Martinez si è mostrato soddisfatto per la vittoria e per la prestazione: "Volevo migliorare due aspetti della partita vista a Wembley. Parlo dell'influenza nelle rispettive aree di rigore. L'Inghilterra non aveva fatto molto nel primo tempo. Aveva segnato su rigore e poi nella ripresa su una deviazione. Nella loro area avevamo avuto 3 o 4 chiare occasioni da rete ma senza capitalizzarne nessuna. Stavolta è stato l'opposto, abbiamo fatto meno e meglio. Siamo stati cinici. Sul 2-0 abbiamo potuto giocare in modo diverso tenendo meglio il pallone. La verità è che l'Inghilterra ha molta qualità. Ci ha messo sotto pressione ma noi abbiamo mostrato altri aspetti di cui una squadra ha bisogno. Serve resilienza e devi difendere bene in area di rigore. L'Inghilterra si è vista neutralizzare 4 o 5 occasioni e che io ricordi non ha avuto chiare occasioni da rete. Il gioco nelle aree di rigore è quello che mi gratifica di più perché è quello che ci ha fatto perdere a Wembley".