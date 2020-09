Belgio, liberato Courtois. Il portiere torna a disposizione del Real Madrid

Thibaut Courtois è stato liberato dalla nazionale belga, rende noto la Federcalcio, senza spiegare le ragioni. Il portiere, che farà ritorno al Real Madrid, si era allenato regolarmente con la sua selezione negli ultimi due giorni. Smentita l'ipotesi di una positività al Covid-19 col commissario tecnico Roberto Martinez che ha dichiarato che tutti i test sono risultati negativi.

UPDATE: @thibautcourtois is released from international duty. He will return to his club Real Madrid.

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 4, 2020