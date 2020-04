Belgio, Martinez: "Contratto in scadenza? Voglio continuare a lavorare qui a lungo"

Roberto Martínez ha parlato ai microfoni di VTM News della sua situazione contrattuale. A giugno infatti terminerà il suo contratto con il Belgio e le discussioni sul rinnovo. "Non ho dimenticato che il mio contratto scadrà il 30 giugno, ma continuerò a lavorare ogni giorno per il futuro del calcio belga e della squadra nazionale. Intendo essere lì per i prossimi tornei importanti, è così che dovrebbe essere", ha detto. "Ora, ovviamente, tutto è fermo e ci stiamo avvicinando a quella data. A quel punto ne sapremo di più, ma non dovrebbe essere la cosa importante adesso", ha concluso.