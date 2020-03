Belgio, Martinez: "Euro 2021? Battiamo il virus..."

vedi letture

Il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha commentato il rinvio al 2021 degli Europei di calcio: "Dal Mondiale del 2018 abbiamo lavorato duramente per migliorare come squadra ed essere pronti per Euro 2020. Questa era la nostra sensazione dopo le qualificazioni, ora che Euro 2020 è stato posticipato siamo dispiaciuti. Ma questo da un punto di vista calcistico, ci sono cose più importanti in questo momento come la salute. Perciò supportiamo totalmente la decisione della UEFA di posticipare Euro 2020 al 2021 questo è il momento di stare uniti agendo con responsabilità sociale e battendo il virus che può portare via le persone che amiamo, specialmente gli anziani".Di seguito il video