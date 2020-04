Belgio, nuovo rinvio dell'Assemblea Generale per definire il futuro del campionato

Nuovo rinvio dell'Assemblea Generale previsto per definire le sorti del campionato belga. L'incontro, fissato originariamente per il 15 aprile e che avrebbe dovuto ratificare l'interruzione definitiva del campionato, era stato rinviato a venerdì 24 aprile. La Pro League rende noto un nuovo rinvio, in attesa delle decisioni del Governo e del Consiglio di sicurezza nazionale che proprio nella giornata di venerdì valuteranno la situazione relativa agli eventi di massa. Ricordiamo che lo scorso 25 marzo il Consiglio di Amministrazione della Pro League aveva raccomandato la fine dei campionati, provocando la forte reazione della UEFA, che ha invitato a non prendere decisioni affrettate, intimando inoltre l'esclusione dalle coppe europee alle federazioni che non avessero portato a termine i campionati nazionali.