Belgio-Svizzera 2-1, doppietta di Batshuayi che ribalta gli elvetici. Nessun "italiano" in campo

Vittoria in rimonta per il Belgio nell'amichevole a Leuven contro la Svizzera. Mehmedi illude al 12' gli elvetici, ma nella ripresa Batshuayi ribalta la partita con una doppietta. Nessun "italiano" in campo, con Lukaku e Mertens nemmeno inseriti in distinta, mentre Freuler e Ricardo Rodriguez sono rimasti in panchina.