Benfica, accordo col Real Madrid per M. Diaz. Ma l'agente sbotta: "Perché non parla con noi?"

Mariano Diaz pare essere il principale obiettivo per l'attacco del Benfica e O Jogo racconta addirittura di un accordo tra il club lusitano e il Real Madrid per un'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Un'intesa di cui però non è a conoscenza l'agente dell'attaccante ex Olympique Lione, David Aranda, che si sfoga ai microfoni del quotidiano portoghese: "Nessuno del Benfica ha ancora parlato né con me né col giocatore. Se vogliono continuare la trattativa, noi dobbiamo esserne a conoscenza. Se c'è un accordo tra i club, mi pare strano che il Benfica non sia venuto da noi per convincerci. Di solito non fai affari alle spalle di un calciatore che vuoi acquistare".