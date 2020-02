vedi letture

Benfica, Bruno Lage: "Guardiamoci negli occhi e facciamo una grande gara"

L'allenatore del Benfica, Bruno Lage, ha presentato così in conferenza stampa la sfida sul campo dello Shakhtar Donetsk: "Affrontremo una squadra eccellente e dovremo continuare a fare quanto di buono stiamo già facendo, correggendo invece gli errori. Siamo primi in classifica in campionato, ma è arrivato il momento di guardarci negli occhi e impegnarci tutti insieme per fare un'altra grande partita", le parole del tecnico portoghese alla vigilia dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.