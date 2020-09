Benfica, c'è l'accordo per Ruben Dias al Manchester City: in arrivo 55 milioni più Otamendi

Non solo Koundé del Siviglia, il Manchester City fa sul serio anche per Ruben Dias in difesa. Come riporta A Bola, infatti, i Citizens avrebbero ormai raggiunto un accordo di massima col Benfica per l'acquisto del centrale classe '97: conguaglio economico da 55 milioni di euro più il cartellino di Nicolas Otamendi. Mister Jorge Jesus, dal canto suo, avrebbe già dato il suo benestare al ritorno in Portogallo del difensore argentino ex Porto.