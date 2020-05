Benfica e Porto riprendono gli allenamenti. Campionato verso il via a fine maggio

Primo giorno di ripresa anche per Benfica e Porto. In queste ore due delle tre grandi del calcio lusitano si sono ritrovate presso i rispettivi centri sportivi per le prime sessioni di allenamenti individuali per i giocatori che hanno rispettato tutte le procedure di sicurezza prescritte: dal gel igenizzante alla mascherina, fino a percorsi specifici da seguire per portarsi nelle varie aree della struttura. Il campionato, invece, dovrebbe riaprire i battenti l'ultimo weekend di maggio.