Benfica, gol nel giorno dell'addio per Ruben Dias. Jorge Jesus: "Otamendi nell'affare col City"

E' ormai ad un passo dall'addio Ruben Dias che lascerà il Benfica per accasarsi al Manchester City. Il difensore portoghese oggi ha salutato compagni e staff al termine della sfida contro la Moreirense, battuto 2-0 proprio con un suo gol. Al termine della gara anche Jorge Jesus ha confermato la cessione di Ruben Dias e il tecnico si è detto ''quasi certo" della sua cessione in Premier League: "In Portogallo, Ruben ha giustificato il suo valore e Pep non è stupido. Otamendi può far parte dell'accordo, sì. Certo che ci piace", ha detto.