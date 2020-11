Benfica, Jorge Jesus: "Rangers imbattuti? Noi ce la faremo. E conquisteremo il primo posto"

vedi letture

Archiviata la sconfitta in campionato in casa del Boavista per il Benfica arriva il match di Europa League contro i Glasgow Rangers di Steven Gerrard, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Sulla sfida di è espresso il tecnico dei portoghesi Jorge Jesus: “Sfideremo un avversario complicato, che ha tutto per poter fare risultato al Da Luz. Anche noi però abbiamo le capacità per portare a casa la vittoria contro una squadra che ancora non ha perso in stagione. Vogliamo essere i primi a battere i Rangers e arrivare a nove punti dopo tre giornate. Un traguardo importante per assicurarsi il primo o il secondo posto necessari per il passaggio del turno”.