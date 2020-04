Benfica, per Ruben Dias il club non scenderà sotto i 100 milioni della clausola

vedi letture

Pagare moneta, vedere cammello. Può essere sintetizzato così il pensiero del Benfica per Ruben Dias. Il difensore portoghese sarebbe entrato nel mirino di Barcellona e Manchester City ma, con ogni probabilità, non verrà ceduto a cuor leggero dal club lusitano. Come riporta il Mundo Deportivo, il calciatore è legato al club di appartenenza da una clausola di 100 milioni di euro e difficilmente il club scederà da quella valutazione. Stesso discorso, per fare un esempio, che è stato per Joao Felix quando fu pagato dall'Atletico Madrid 126 milioni di euro. "Abbiamo una situazione finanziaria sicura in modo da non ridurre il valore dei giocatori - ha spiegato il direttore esecutivo Domingo Soares - Non venderemo i giocatori al di sotto del loro valore di mercato".