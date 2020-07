Benfica, si complica l'operazione Cavani: l'ostacolo principale rimane l'ingaggio

Edinson Cavani cerca squadra, ma il Benfica sembra essersi tirato indietro. La società lusitana, come riportato da A Bola, non ha ancora trovato un accordo sull'ingaggio dell'ormai ex Paris Saint-Germain. Le richieste dell'attaccante uruguagio al momento non possono essere soddisfatte dal Benfica. Le prossime ore saranno dunque decisive, ma l'affare è davvero complesso.