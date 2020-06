Benfica, tentativo per Pochettino: contatti avviati, l'allenatore sta valutando il progetto

Dopo le esperienze in Spagna e Inghilterra, il futuro di Mauricio Pochettino in Europa potrebbe proseguire in Portogallo. Stando a quanto raccontato da Record, il Benfica starebbe facendo un tentativo per l'ex manager del Tottenham. I contatti sono già stati avviati, l'allenatore argentino sta varando il progetto che il club lusitano gli ha sottoposto.