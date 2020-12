Benfica, Weigl potrebbe tornare in Bundesliga. Ci pensa l'Hertha Berlino

vedi letture

Il futuro di Julian Weigl potrebbe essere nuovamente in Germania. Il classe ‘95 infatti, secondo i media tedeschi, potrebbe lasciare dopo appena una stagione il Benfica, dove sta trovando sempre meno spazio, per tornare in Bundesliga e vestire la maglia dell’Hertha Berlino. L’ostacolo maggiore potrebbe però essere rappresentato dalla valutazione del centrocampista visto che il club lusitano chiederebbe circa 20 milioni di euro per il suo cartellino.