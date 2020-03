Benitez: "In Cina posso sviluppare un progetto e lasciare un'eredità"

Rafa Benitez ha rilasciato un'intervista a Marca. Il tecnico spagnolo ha firmato un contratto per due anni e mezzo con il Dalian Yifang: "Non ho paura perdere contatti col calcio europeo. Siamo sempre informati e guardiamo partite di campionati differenti. L'unica differenza è che non sei tutti i giorni sui giornali. Posso tornare in qualsiasi momento ma non ci sto pensando. Vogliamo sviluppare questo progetto cinese. Prima di venire qui ci sono state offerte da vari paesi, però non c'erano le condizioni che cercaamo. C'erano squadre che offrivano un buon contratto ma senza la capacità di poter competere e vincere. Qui invece, oltre a un buon contratto, non hai la pressione di dover vincere a tutti i costi ma hai l'obiettivo di migliorare e lasciare qualcosa in futuro, un'eredità".