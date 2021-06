Benitez nuovo allenatore dell'Everton: "Qui c'è ambizione. Ho vinto 13 titoli, ne voglio altri"

Rafa Benitez è il nuovo allenatore dell'Everton. Sui canali ufficiali del club, il tecnico spagnolo ha spiegato la scelta di accettare la proposta dei Toffees: "Per me si tratta di portare la mentalità vincente, di essere competitivo, quindi tutto deve essere a posto dentro e fuori dal campo. Le persone di questo club hanno grande passione e a me piace molto questo aspetto. Conosco la città, so cosa significa avere la possibilità di vincere, soprattutto per i tifosi. Qui vedo grande ambizione, dal direttivo al proprietario tutti vogliono migliorare e sperano di giocare nel nuovo stadio con una spinta enorme. Mi piace quando c'è concorrenza, mi piace vincere. Io e il mio staff abbiamo vinto 13 titoli e vogliamo continuare a farlo. Sono venuto all'Everton per questo"