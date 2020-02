vedi letture

Benzema, 100^ in Champions col Real. E l'agente annuncia: "Ha rinnovato fino al 2022"

Serata speciale per Karim Benzema. L'attaccante francese, in campo in questi minuti contro il Manchester City, ha infatti raggiunto le 100 presenze in Champions League con la maglia del Real Madrid. In più, ospite di RMC Sport prima della gara, il suo agente, Karim Djaziri, ha annunciato: "Ha prolungato il suo contratto fino al 2022, è ufficiale. Durerà fino ai 35 anni, poi non sappiamo cosa succederà. Di sicuro ha il Lione nel suo cuore, ma anche il Real. È uno dei pochi giocatori che ha giocato soltanto in due club nel corso della sua carriera".