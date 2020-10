Benzema, nuova vita e tanti gol senza Ronaldo: "Ho dovuto cambiar modo di giocare per lui"

vedi letture

Nuova vita per Karim Benzema senza Cristiano Ronaldo. Lo ha ammesso lui stesso in un'intervista a Universo Valdano, programma televisivo spagnolo. "Era lì per segnare, per far gol. Per giocarci insieme ho cambiato modo di stare in campo: nel Lione giocavo in altra maniera. Ora sono più libero in campo, con Cristiano giocavo per lui".