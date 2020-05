Berbatov consiglia a Bale l'addio al Real Madrid: "Se la gente non ti vuole, meglio cambiare aria"

Intervenuto a margine di un evento targato Betfair, l'ex attaccante Dimitar Berbatov ha parlato così dei sogni di gloria del nuovo Newcastle e, in particolare, della pazza idea di mercato Gareth Bale: "Il Newcastle non si può certo paragonare al Real Madrid, se i Magpies vogliono davvero acquistare Bale devono prima dimostrare che stanno costruendo un progetto ambizioso. Se in panchina arrivasse Mauricio Pochettino, per esempio, allora sì che sarebbe un grande inizio. Personalmente credo che Bale anche stavolta finirà per restare a Madrid, ma se mi chiedete un consiglio per lui rispondo così: se non ti vogliono dove ti trovi, meglio cambiare aria", le parole dell'ex giocatore tra le tante di Tottenham e Manchester United.