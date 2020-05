Berbatov sconsiglia Coutinho al Manchester United: "Acquisto che non avrebbe senso"

Dimitar Berbatov boccia Philippe Coutinho per il Manchester United. Intervistato da Betfair, l’ex attaccante ha sconsigliato ai Red Devils di puntare sul brasiliano, attaccante ora al Bayern Monaco in prestito dal Barcellona: “Non credo che serva allo United. C’è Bruno Fernandes che è molto simile, in più ci sono giocatori come Pogba o McTominay. L’acquisto di Coutinho non avrebbe senso”.