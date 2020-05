Besiktas, futuro ancora in Turchia per Ljajic? Lo vuole il Sivasspor

vedi letture

A meno di clamorose sorprese, Adem Ljajic non resterà al Besiktas nella prossima stagione. Come riportato da Fotospor, tuttavia, l’ex Roma e Inter potrebbe restare in Turchia. Sulle sue tracce c’è il Sivasspor che potrebbe prendere il calciatore in prestito e farsi carico del 60% del suo ingaggio.