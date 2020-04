Besiktas, il dopo Karius arriva ancora dall'Inghilterra: obiettivo Joe Hart del Burnley

Il Besiktas sta guardandosi attorno per trovare un portiere in vista della prossima stagione quando Loris Karius tornerà al Liverpool per fine prestito. L'obiettivo del club turco, come riporta Fanatik, è un altro calciatore che milita in Premier League come Joe Hart del Burnley. L'ex Torino è in scadenza di contratto e arriverebbe a costo zero.